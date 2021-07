Palazzi giudice sportivo Lega Pro: visita a Firenze dal notaio Marino

Il nuovo giudice sportivo della Lega Pro Stefano Palazzi ha incontrato a Firenze il notaio Pasquale Marino. È stata l’occasione per uno scambio di esperienze e l’avvio di un percorso che porterà a definire gli ambiti di interventi.

All’incontro hanno partecipato Francesco Ghirelli, Presidente di Lega Pro e Emanuele Paolucci, segretario generale.

Il presidente Francesco Ghirelli ha ricordato quanto importante sia stato il ruolo in Lega Pro del Notaio Marino e come sia onorato di avere ora alla guida della giustizia sportiva di Lega Pro Palazzi:

«Alto profilo giuridico e grande autonomia caratterizzano il lavoro di Palazzi sulla scia di una grande esperienza come quella svolta dal Notaio Marino, chiamato ad incarichi nazionali. Avere oggi come giudice sportivo Palazzi è motivo di grande orgoglio per la Lega Pro».

Sono seguiti incontri per l’organizzazione degli uffici inerenti alle funzioni da espletare e per definire gli ambiti di lavoro con i delegati, coordinati da Luciano Russo e, altrettanto si dovrà fare, nel pieno rispetto dell’autonomia con la Can Pro.

A settembre il lavoro e direttrici dello stesso verranno illustrati ai presidenti dei club di Lega Pro.