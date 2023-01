Afragolese-Francavilla 3-2, Bitetto ritrova la vittoria dopo tre mesi

Finalmente Afragolese. I rossoblù tornano alla vittoria col 3-2 rifilato al Francavilla ed interrompono così il lungo digiuno che durava ormai da mesi. Il successo mancava dal 3-1 alla Nocerina: era il 9 ottobre ed in panchina sedeva mister Bitetto. Proprio con Bitetto, nel frattempo subentrato ad Agovino, l’Afragolese ritrova una vittoria che vale oro, sia per la classifica che per il morale.

Le intenzioni dei rossoblù sono chiare fin dalle iniziali battute di gara. Sette minuti e Martiniello sfiora il vantaggio calciando di un nulla sul fondo. L’1-0 arriva cinque minuti più tardi, proprio con Martiniello, lesto a ribadire in rete dopo un primo tentativo murato da un difensore lucano. L’esultanza dura poco, perché il Francavilla fa 1-1 al minuto 17 nel sego di Rajkovic. Il pari non scalfisce intenzioni e determinazione dei padroni di casa, che riprendono a macinare occasioni: Picascia sfiora il bersaglio grosso dalla distanza, Martiniello esalta i riflessi del portiere ospite, Percuoco e Tripicchio concludono a fil di palo. Il meritato vantaggio arriva allo scadere della prima frazione: lo realizza Martiniello, ancora lui, che stavolta trova la via del gol di testa, su punizione di Tripicchio.

Nella ripresa, cinque minuti e i rossoblù calano il tris con Esposito: micidiale il suo destro, che vale il 3-1. Accorcia il Francavilla al 17’ con Melillo, a segno dagli undici metri, ma è sempre l’Afragolese a fare la partita, sfiorando il poker al 40’ con Martiniello – ancora lui – stavolta neutralizzato da Liso.

Tre punti vitali per i rossoblù, adesso ad un solo punto dalla zona salvezza.