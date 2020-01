A distanza di sole 24 ore dalla contestazione messa in piedi dagli ultrà dell'Agropoli i quali sotto i nome Collettivo Tifosi Agropolesi, hanno dapprima diramato un manifesto dai toni pesanti nei confronti del presidente Stefano Bisogno, a cui hanno fatto seguito una serie di striscioni che hanno invaso le principali vie del centro tirrenico, sui quali si chiedeva l'uscita di scena dall timone del club delfino, ecco arrivare la risposta del massimo dirigente. A comunicarlo sono gli stessi tifosi del Collettivo che con una nota stampa, rendono noto che stamani Stefano Bisogno, ha chiesto loro di fissare un incontro a breve per definire il passaggio del titolo al Comune come era stato richiesto. Tra le condizioni poste dal presidente dell'Agropoli c'è quella di riavere indietro il 20% di quanto investito in questa stagione. Il Collettivo dei Tifosi preso atto dell'apertura - si legge nella nota- solo dopo una verifica con le autorità comunali verrà presa in considerazione la possibilità di soddisfare la richiesta avanzata dal presidente Bisogno. Però, conclude il comunicato al di là di questi passaggi che saranno successivi, è stato ottenuto un importante risultato con l'auspicio che tutto si concluda i tempi rapidi. Secondo indiscrezioni le parti dovrebbero incontrarsi sabato alla vigilia della sfida con la capolista Bitonto. © RIPRODUZIONE RISERVATA