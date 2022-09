Angri, ultimo acquisto dell'estate: tesserato il portiere under Spagnulo

Lorenzo Spagnulo è un nuovo tesserato dell'Angri. La società grigiorossa ha reso noto l'ingaggio dell'estremo difensore classe 2003, che nella scorsa stagione ha militato tra le fila del Levico Terme. Il nuovo portiere dei doriani è cresciuto nel settore giovanile della Juve Stabia, con la cui formazione Under 17 ha collezionato 11 presenze nel campionato di categoria, passando in seguito alla squadra Primavera.

Intanto cresce l'attesa per il derby con la Palmese, secondo nel giro di poche settimane e terzo in pochi mesi. Dopo la sfida nella post-season per la promozione diretta in Serie D, le due squadre si sono infatti incontrate nel turno preliminare di Coppa Italia di categoria, con il successo della squadra di mister Floro Flores ai calci di rigore.

Al Comunale di via Querce l'Angri sarà accompagnato da circa 300 supporters, che hanno acquistato a tempo di record tutti i tagliandi messi a disposizione dal club vesuviano.