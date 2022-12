Angri batte a domicilio l'Atletico Uri: Varsi e Manfrellotti firmano il blitz

Prezioso e meritato successo esterno dell’Angri, che batte 2-0 l’Atletico Uri con le reti di Varsi e Manfrellotti. Al Peppino Sau di Usini i grigiorossi interpretano al meglio il match già a partire dal primo tempo.

I ragazzi di Sanchez si fanno preferire in campo e al minuto 11 trovano il meritato vantaggio con un gran gol di Varsi. I sardi faticano a reagire e rischiano di capitolare ancora dopo il quarto d’ora. Il nuovo acquisto Della Corte sfiora il primo sigillo in maglia grigiorossa, poi è l’arbitro ad annullare una sua rete per un fallo in attacco.

Solo nel finale l’Atletico Uri si fa vivo dalle parti dell’area angrese, ma le due conclusioni di Aloia non centrano lo specchio della porta.

Più equilibrato l’inizio della ripresa coi padroni di casa che riescono a ribattere colpo su colpo alle iniziative dell’Angri. Tuttavia manca sempre la precisione agli avanti sardi e allora alla mezz’ora arriva il raddoppio grigiorosso con la conclusione di Manfrellotti che si insacca sul palo lontano.

Bellarosa tiene sigillata la porta fino ai minuti finali, quando gli animi si surriscaldano. Ne fa le spese Loru, protagonista di un acceso alterco con Cassata: l’arbitro rifila il rosso al numero 77 di casa, di fatto ponendo fine anche alle ultimissime speranze dell’Atletico Uri.

Vittoria importante per i ragazzi di Luigi Sanchez, che allungano di nuovo il passo sulla zona rossa della graduatoria e rosicchiano un punticino alle squadre del plotoncino playoff.