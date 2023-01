Angri ko in casa con la Palmese: vesuviani terzi, grigiorossi a picco

Si apre una nuova crisi in casa Angri. La formazione di mister Sanchez rimedia la terza sconfitta consecutiva - contando anche quella subita a tavolino contro il Portici -, lasciando strada alla Palmese sul neutro di Volla. Il match termina 2-1 in favore dei vesuviani, bravi a ribaltare il risultato dopo essere passati in svantaggio nei primi minuti.

È infatti l’Angri a “sporcare” per primo il taccuino dei marcatori col difensore Manzo in proiezione offensiva. Ma dopo il parziale 1-0 la squadra di Sanchez non sembra trovare il giusto piglio per cercare il raddoppio.

La Palmese si riassesta con pazienza e comincia a macinare gioco e occasioni. Poco dopo la mezz’ora il ribaltone con un micidiale uno-due. Pugliese mette le cose in pari al 32’ su un’azione avviata da Laringe, poi Mileto da fuori area firma il sorpasso per l’undici di mister Pietropinto.

Nella ripresa il remake di uno degli spareggi per la promozione in Serie D vede l’Angri proteso a caccia del pareggio, con i vesuviani guardinghi e pronti a ripartire. Nel finale di gara le migliori opportunità per i doriani, ma Barone e Aracri non riescono a concretizzare.

Termina dunque 1-2 in favore di una Palmese che viaggia – non senza sorpresa – al terzo posto del girone G. Si fa invece pericolosissima la classifica dell’Angri, a digiuno di vittorie dallo scorso 4 dicembre quando i ragazzi di Sanchez batterono a domicilio l’Atletico Uri. Ed è proprio l’Atletico Uri ora a far sentire il fiato sul collo ai grigiorossi, che sono terzultimi e con 2 soli punti di vantaggio sulla zona che significa retrocessione diretta.