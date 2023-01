Senza allenatore, senza tre squalificati e col morale sotto i tacchi. Non certo le migliori premesse per l'Angri che domani renderà visita all'Ilvamaddalena - fischio d'inizio anticipato alle 14.00 - in uno scontro diretto da non steccare. I grigiorossi sono in piena crisi di risultati e sembra essersi perso anche il feeling con la tifoseria.

In panchina dovrebbe sedere il giovane Roberto Iannone, allenatore della formazione Juniores grigiorossa. Ma sarà ovviamente una soluzione provvisoria, in attesa di poter scegliere il successore di Luigi Sanchez. L'ormai ex tecnico s'è attribuito tutte le colpe della crisi, ma è chiaro che la sua uscita di scena ora metterà i calciatori di fronte alle loro responsabilità per il prosieguo della stagione.

Mancheranno per squalifica Riccio, Cassata e Vitiello, con quest'ultimo inizialmente indiziato di poter svolgere il ruolo di allenatore-giocatore in attesa di una scelta definitiva della società. Resta ancora in piedi l'ipotesi, ma tutte le valutazioni saranno rimandate al post-partita di domani.

Ilvamaddalena a quota 23 punti, Angri a quota 21 in un nutritissimo plotone di squadre in corsa per evitare i playout e la retrocessione diretta. Ce ne sono 10 raccolte in soli 6 punti, dato che concede una fetta di ottimismo a tutte. Per i grigiorossi domani sarà gara da “primo, non prenderle”, almeno per muovere di nuovo la classifica e provare a darsi una reale scossa per la restante parte del campionato.