Angri, stop alla vendita dei biglietti: recupero a Sorrento vietato ai tifosi

Provvedimento dell'ultim'ora per la gara Sorrento-Angri, recupero della diciassettesima giornata nel girone G di Serie D. Il Prefetto di Napoli ha infatti disposto il divieto di vendita dei tagliandi di tutti i settori ai residenti in tutta la provincia di Salerno per la partita in programma domani alle 14.30 allo stadio Italia.

Viene così annullata la prevendita avviata ieri, con rimborso previsto per i tifosi grigiorossi che avevano già acquistato il biglietto nella giornata di ieri. L'acquisto sarà dunque vincolato all'esibizione di un documento di indentità in corso di validità.

Arriva dunque un altro provvedimento restrittivo nei confronti della tifoseria doriana, dopo la sentenza del giudice sportivo relativa ai fatti che hanno portato alla sospensione di Angri-Portici al termine del primo tempo. Due i turni da giocare in campo neutro e a porte chiuse per la squadra di mister Sanchez, che ne ha già scontato uno domenica scorsa, giocando al Borsellino di Volla il derby con la Palmese, perso per 1-2.

Intanto la gara esterna di domenica prossima contro l'Ilvamaddalena è stata anticipata di mezz'ora. Il fischio d'inizio è quindi fissato per le 14, per permettere un più comodo rientro dell'Angri dalla Sardegna.