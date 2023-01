Nocerina, stadio ok per domenica: una giornata di stop per De Marino

Nocerina-Martina si giocherà allo stadio San Francesco. L'impianto ha dunque retto all'allagamento di otto giorni fa che sembrava poter precluderne l'utilizzo per gare di campionato. A quanto pare, invece, il manto di gioco non ha subito grossi danni e si potrà dunque giocare il match in programma domenica prossima.

Il sistema di drenaggio è messo a dura prova anche dalla mattinata di oggi, a causa delle abbondanti piogge che stanno flagellando l'intero Agro Nocerino Sarnese. Prolungata fino a domani l'allerta meteo arancione, si faranno ulteriori verifiche nei prossimi giorni per scongiurare un esilio forzato domenica.

Intanto il giudice sportivo di Serie D ha inflitto una sola giornata di squalifica al difensore De Marino, espulso nel secondo tempo della gara di Francavilla in Sinni. Punizione minima per l'atleta, punito con il rosso diretto dal direttore di gara. Salterà la partita per squalifica anche il terzino Angelo Mancini del Martina, giunto al quinto cartellino giallo stagionale.