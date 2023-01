Nocerina, tre rientri a Francavilla: decisione in extremis per Chietti

Capitan Garofalo, Romeo e Talamo di nuovo in lista convocati, Menichino squalificato e ultimi dubbi sulle condizioni fisiche di Chietti. Questa la sintesi in casa Nocerina della vigilia del match esterno col Francavilla in Sinni.

I gravi danni allo stadio San Francesco causati lunedì scorso dall'esondazione del Solofrana non hanno scalfito l'ottimismo del gruppo rossonero, chiamato a raggiungere quanto prima la salvezza per poter permettere alla nuova società di programmare serenamente il futuro.

Il tecnico Zavettieri, che ha recuperato anche De Marino, scioglierà le riserve solo nell'immediatezza della partita del Fittipaldi. Non svela le scelte, nemmeno sul piano tattico, perché «la squadra mi permette di trovare equilibrio con diversi sistemi di gioco. In base alle condizioni dei ragazzi e dell’avversario che affrontiamo noi studiamo il modo di scendere in campo. Con possibilità di modificarci anche a partita in corso».

L'allenatore della Nocerina non si fida tanto dei “numeri” dell'avversario. «Negli ultimi anni il Francavilla era nelle zone alte, mentre quest’anno la classifica non rispecchia il vero valore della squadra. Noi dovremo essere bravi ad adattarci subito sia al tipo di campo più piccolo, sia ai nostri avversari».