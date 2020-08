Il destino della Battipagliese glorioso club della regione appare segnato e solo un miracolo che non appare dietro l'angolo potrebbe evitare l'epilogo amaro del sodalizio bianconero della Piana del Sele. Dopo aver rinunciato all'iscrizione a campionato di eccellenza si profila la scomparsa della società dal panorama calcistico regionale. A confermarlo è il presidente Mario Pumpo, il quale ammette di essere rimasto solo e di non esssere più in grado di andare avanti: "Mancanza di fondi e l'abbandono dei soci che mi sono stati vicino in questi tre anni, mi inducono a gettare la spugna. Resta aperta l'ipotesi di ripartire dalla Promozione, ma anche in questo caso sarebbe necessario l'ausilio di nuovi soci che al momento non si intravedono, poi restano solo pochi giorni ( il termine ultimo per adempiere l'iscrizione è il 20 agosto) per cui ritengo la cosa molto complicata. Da solo non me la sento di andare avanti non resta che chiudere così". Dopo i fasti che hanno portato il club bianconero a calcare i campi del mondo prof si profila pertanto la clamorosa scomparsa. Davvero una brutta pagina per il popoloso centro della Piana del Sele. © RIPRODUZIONE RISERVATA