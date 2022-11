Scialbo pareggio tra Cavese e Gravina nel silenzio del Simonetta Lamberti. La gara, a porte chiuse per ragioni disciplinari, offre emozioni col contagocce, chiudendosi con un giusto pari condito da due espulsioni e un calcio di rigore parato dal portiere biancoblu nella ripresa.

Orfano di Aliperta e Bacio Terracino, Troise si affida in prima linea a Bubas supportato da Banegas e Gagliardi. Ma alla Cavese manca la giusta efficacia. Pochissimi infatti i sussulti nel primo tempo, il primo dei quali arriva addirittura alla mezz'ora con la bella parata di Mascolo sulla conclusione di Salandria dal limite. Nel finale Colombo non è da meno rispetto al dirimpettaio, deviando in corner il tiro di Tommasone.

A inizio ripresa gli ospiti hanno la chance di passare in vantaggio. Palma stende Tommasone in area, l'arbitro indica il dischetto ma Colombo è superlativo nel neutralizzare la conclusione dello stesso numero 7 ospite. Dopo pochi minuti la Cavese resta anche in inferiorità per il rosso a Maffei, ma ancora una volta il Gravina non ne approfitta. Arriva anzi l'espulsione di Ligorio, che a metà frazione rimedia il secondo giallo.

Ristabilita la parità in campo la Cavese prova ad alzare il ritmo, ma il risultato non si schioda dallo 0-0 di partenza. Per gli aquilotti un altro mezzo passo falso dopo il ko di Lavello. In classifica i ragazzi di Troise restano al primo posto, ma a far loro compagnia c'è ora il Barletta, reduce dalla vittoria per 3-2 proprio contro il Lavello. Il trenino di vetta resta sempre compatto nel girone H, con ben 7 squadre racchiuse in soli 5 punti.