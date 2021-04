Giugliano, ripresa la preparazione: obiettivo la gara con l'Arzachena

Il Giugliano ha ripreso la preparazione in vista della gara con l'Arzachena, in programma il 5 maggio sul terreno dei sardi, battuti all'andata in rimonta per 3-2. I gialloblu di Maschio, ultimi in graduatoria, sono reduci dalla cocente sconfitta rimediata sul campo dell'Insieme Formia. Un ko che sembra aver spento le residue speranze di salvezza. Il patron del Giugliano, Giovanni Palma, insiste sulla necessità che la Lega blocchi le retrocessioni dalla D all'Eccellenza. Il presidente dei tigrotti, dopo aver inoltrato una missiva al presidente Cosimo Sibilia, avrebbe incassato il sostegno dei dirigenti di alcune società, tra cui Nola e Afragolese.