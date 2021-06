Portici, sconfitta indolore a Brindisi: 2-1 al Fanuzzi, pugliesi in Eccellenza

Dopo la festa salvezza di sette giorni fa, al termine del successo contro il Molfetta, sconfitta indolore per il Portici a Brindisi. Gli azzurri di Condemi chiudono la stagione al terzultimo posto, a braccetto con Francavilla e Real Aversa: un posizionamento che – complice l’abolizione dei playout per la sola stagione in corso – vuol dire salvezza diretta. La vittoria non serve al Brindisi, che nonostante i tre punti non riesce ad evitare la retrocessione in Eccellenza: i pareggi di Aversa e Francavilla condannano i pugliesi.

Pugliesi in vantaggio dopo appena tre minuti con Evacuo, a segno dagli undici metri (foto ufficio stampa Brindisi Fc), e poi ripresi da un’inzuccata dell’ex Prisco. Dario riporta in avanti in Brindisi quando mancano tre minuti al termine della prima frazione di gioco.

Nella ripresa i padroni di casa si limitano ad amministrare il vantaggio contro un Portici letteralmente imbottito di giovani: le notizie che arrivano dal Campo Italia di Sorrento e dal Fittipaldi di Francavilla, però, demoliscono le speranze del Brindisi, condannato all’Eccellenza.

Per il Portici, adesso, qualche settimana di meritato riposo. Poi potrà scattare la programmazione della prossima stagione, la qui9nta consecutiva nel massimo campionato dilettantistico.