Calciomercato Dilettanti, domani il via: trasferimenti aperti fino al 10 febbraio

Arriverà domani la ratifica ufficiale per la riapertura del calciomercato dei dilettanti. Arriva dunque una nuova finestra per le società sotto l'egida della Lnd, per poter svincolare o trasferire gli atleti. Rispetto alle anticipazioni della scorsa settimana, variano sensibilmente le date. Di fatto slittando di un paio di giorni rispetto a quanto ipotizzato in precedenza.

Operatività immediata a partire già da domani. Per gli svincoli ci sarà tempo fino al 2 febbraio, mentre per i trasferimenti la deadline sarà fissata al 10 febbraio prossimo. Si tratta di un'altra misura straordinaria, verosimilmente legata al clima di parziale emergenza dovuta al Covid, che ancora regna soprattutto nei campionati dilettantistici.

In Serie D, dopo lo slittamento della ripresa post-festività di due settimana e il rinvio a data da destinarsi di numerose partite tra calendario ordinario e recuperi di match precedentemente saltati, ci sarà da fare i conti con un vero tour de force da qui in avanti. Soprattutto nel prossimo mese di febbraio, in cui si prevedono partite ufficiali praticamente ogni tre giorni.

Un po' meno ingarbugliata la situazione dei campionati regionali, dall'Eccellenza in giù. La stagione è ripresa nello scorso weekend ma sono comunque saltata alcune partite causa Covid, che dovranno essere rifissate a breve termine dal Comitato Regionale.