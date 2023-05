Casertana-Arzachena 3-3: i falchetti in finale playoff

Una partita come tutto il campionato. La Casertana è spavalda e svagata quando le cose vanno bene, arrembante e mortifera quando c'è da recuperare il risultato. Alla fine è la somma che fa il totale è il 3-3 al Pinto contro un'ottima Arzachena, dopo i tempi supplementari, vale il passaggio alla finale playoff.

Parte meglio la squadra campana che si aggrappa a Bollino in giornata di grazia. L'esterno di Cangelosi inventa calcio, prova il tiro in porta e al 24' serve a Ferrari il cross giusto che l'attaccante insacca di testa per l'1-0.

Sembra fatta, basterebbe anche solo il pareggio, ma la Casertana torna la solita squadra distratta e alla prima occasione si fa infilare. Calcio di punizione sulla destra, Mannoni solissimo sulla giocata corta crossa sul secondo palo e Sosa, indisturbato, appoggia in rete di testa il gol dell1-1 (39'). Nella ripresa il tema non cambia e al 9' gli ospiti raddoppiano. Ancora calcio da fermo, Mannoni stavolta inventa per Pinna che devia di testa in porta il 2-1.

La Casertana, finalmente, si sveglia: Cangelosi sceglie le 4 punte e Taurino entrato da poco, servito manco a dirlo da Bollino, segna il pareggio al 22'. Poco più di cinque minuti e sempre il palermitano imbecca Casoli in area che crossa per Ferrari appostato sul secondo palo: tocco di giustezza e 3-2. Sembra fatta ma i falchetti non gestiscono il risultato. Cugnata colpisce una traversa ma in pieno recupero, ancora sugli sviluppi di un calcio da fermo, Pinna trova il 3-3 in diagonale. Un minuto dopo i pardoni di casa rischiano di uscire perchè Doradiotto dalla distanza colpisce la traversa.

Si va ai supplementari. Le squadre sono stanche, la Casertana ha più contropiedisti ed alla fine legittima il passaggio del turno con tre nitide occasioni non concretizzate e alimenta le speranze di ripescaggio in C.