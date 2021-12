Casertana rattoppata a Francavilla, Maiuri: «Sarà una grande partita»

Rainone, Tufano, Felleca e Sansone infortunati, Favetta e Maresca squalificati: la Casertana parte per Francavilla senza sei titolari oltre al giovane Roscini e dopo due sconfitte consecutive, il livello di preoccupazione in casa rossoblù sale a livelli altissimi. Tuttavia mister Maiuri è fiducioso e non lo nasconde nella conferenza prepartita:

«Ne sono sicuro, giocheremo una grande partita. Veniamo da un momento difficile di due partite, che può capitare a tutte le squadre, però ce ne tireremo fuori tutti insieme, dandoci una mano a vicenda. Per domani, nonostante la forza dell'avversario (il Francavilla è secondo ndr) sono molto fiducioso».

Di certo, la squadra ha bisogno di rinforzi, le ultime partite lo dimostrano. E qualcosa comincia a muoversi visto che, al Pinto, si sta allenando l'attaccante esterno ex Messina Addessi: «Vero - conferma Maiuri - è fermo da un po' per via di un infortunio e lo stiamo valutando ma è molto avanti nel suo percorso di recupero».