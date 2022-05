La Casertana in bilico per il ripescaggio

Guadagnare un lume di speranza sul campo per poi giocarsi la serie C nelle stanze federali. Un mese e mezzo almeno per conoscere la categoria in cui la Casertana giocherà nel prossimo campionato: il ritorno tra i professionisti si costruisce in due step entrambe, per ragioni diverse, complicati ma non impossibili. Ancora cocente il rammarico per non aver centrato l'immediato ritorno in C dalla porta principale, in casa rossoblù si studia e si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati