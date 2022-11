Castrovillari-Santa Maria Cilento 1-1 ma il pareggio sta stretto ai cilentani

Il Santa Maria Cilento prosegue la serie utile e - dopo lo stop forzato della scorsa giornata - ottiene un pareggio prezioso sul campo del Castrovillari ma recrimina per non essere riuscito a condurre in porto la vittoria.

La gara per i cilentani del tecnico Di Gaetano si mette subito in salita, con il Castrovillari che sblocca l'equilibrio già al 6’ con un colpo di testa di Aceto che supera Grieco.

La reazione dei giallorossi non si fa attendere ma i diversi tentativi non sortiscono nulla e il tempo si chiude con la formazione calabrese avanti di una rete.

Nella ripresa il Santa Maria parte con il piede sull'acceleratore e al 2’ perviene al pareggio: grande azione di Tandara e assist per Capozzoli che torna al gol dopo l'infortunio che l'ha tenuto a lungo lontano dai campi da gioco.

I cilentani ci credono e vanno più volte vicino al raddoppio: l'azione più pericolosa al 29’ ma né Bonanno né Tandara trovano il varco giusto.

La gara si chiude sull'1-1 e il Santa Maria sale a quota 12 gli stessi punti del Castrovillari, ma i cilentani del presidente Tavassi hanno ancora una partita da recuperare con il Real Aversa mercoledì 23 novembre.