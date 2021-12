Cavese, un ritorno a centrocampo: dall'Arezzo arriva Mimmo Aliperta

La finestra invernale del calciomercato dilettanti porta un gradito ritorno in casa Cavese. Il club metelliano ha infatti ufficializzato il tesseramento del centrocampista Domenico Aliperta, classe 1990, che nella prima parte di questa stagione ha indossato la casacca dell'Arezzo.

Tra le fila della Cavese aveva già militato nella prima parte dell'annata 2015-2016, durante la gestione tecnica di mister Emilio Longo. Collezionò 12 presenze, prima di trasferirsi alla Frattese sempre in Serie D. Dopo le esperienze nei settori giovanili di Genoa e Bari, Aliperta ha esordito nei professionisti con la maglia del Noicattaro in Serie C2. Dopo il salto in C1 con il Gela, ha collezionato altre esperienze in Serie D tra le fila di Sant'Antonio Abate, Hinterreggio, Agropoli, Nocerina, Team Altamura, Turris, Acr Messina e appunto Arezzo.

Il 31enne centrocampista sarà a disposizione del tecnico Emanuele Troise a partire da domani, per preparare la delicata trasferta contro un Paternò col dente avvelenato dopo aver perso il derby etneo con il Città di Sant'Agata. In attesa dell'esclusione del Messina Fc, che oggi ha dato il primo forfait proprio contro la Cavese, gli aquilotti hanno accolto con favore proprio il ko del Paternò e il pareggio esterno del Lamezia sull'ostico campo del Cittanova.