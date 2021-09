Fabiano carica l’Afragolese: «A Giugliano meglio che con l’Artena»

A Giugliano è arrivata per l’Afragolese la prima sconfitta stagionale. Il ko del De Cristofaro è costato ai rossoblù l’eliminazione dalla Coppa Italia, ma il tecnico Fabiano ne ha comunque tratto indicazioni positive: «Complimenti al Giugliano e prima ancora all’Afragolese. La mia squadra mi è piaciuta, più in Coppa che domenica scorsa ad Artena: abbiamo fornito una prestazione importante contro un avversario di spessore come noi. Il turnover? Non voglio parlare di turnover. Per me è stata una partita come tutte le altre in cui si sono alternati giocatori importanti. Abbiamo una rosa ampia e, indipendentemente da chi gioca, è l’identità di squadra che deve distinguerci».

Adesso il campionato: «Ce la giocheremo con tutti. Dobbiamo pensare di partita in partita, provando a dare sempre il massimo e credo che l’atteggiamento finora avuto sia quello giusto».

Nemmeno il tempo di smaltire la delusione di Coppa, che per l’Afragolese c’è subito da pensare al campionato. Domenica, contro il Carbonia, si giocherà allo stadio Papa di Cardito con fischio d’inizio alle ore 15 (sfumata dunque la soluzione Barra). Il club ha intanto avviato la prevendita dei tagliandi d’ingresso, disponibili al prezzo di 10 euro (oltre diritti di prevendita), garantendo in ogni caso la possibilità di acquistare il tagliando virtuale (sempre al prezzo di 10 euro) per la diretta video.

I biglietti per lo stadio potranno essere acquistati esclusivamente presso la sede del club (in via Roma n. 17), nelle giornate di venerdì (dalle 17.30 alle 20.00), sabato (10/13 e 17/20) e domenica (dalle 10 alle 13).