Feola: «La partita col San Giorgio svolta dell'annata della Casertana»

Ultimo atto della stagione regolare. Domani, al Pinto, la Casertana ospita il San Giorgio a Cremano in quella che sarà l'ultima gara casalinga del campionato. In palio c'è la qualificazione ai playoff per i falchetti e la salvezza per i napoletani: "Sarà partita vera - spiega mister Feola in sala stampa - e ci arriviamo con la consapevolezza di quella che è la nostra forza. Il futuro è nelle nostre mani, vincendo siamo nei playoff e quelli possono cambiare la nostra annata". Carico l'allenatore, anche perchè le speranze di ripescaggio sono concrete: "Mi aspetto una gara aperta, per vincere dovremo giocarla al massimo. Abbiamo grandi motivazioni. Ci sono alcuni infortunati ma sono sicuro che chi giocherà sarà ricoprire il ruolo che gli vedrà affidato. Quella di domani è una gara che chiunque vorrebbe giocare".