La Gelbison sembra essersi lasciata alle spalle la partenza negativa e da cinque giornate è in serie utile, in particolare viene da due successi importanti con Acireale e Cittanovese, l'ultima fatta in modo rotondo e quindi Uliano e soci, vanno a caccia del terzo successo di seguito che li farebbe compiere un ulteriore passo in avanti e stazionarsi nella zona alta della graduatoria. L'avversaria dei cilentani è il blasonato Licata, che vanta gli stessi punti dei rossoblu di Ferazzoli, e proprio il tecnico romano, nel presentare la sfida pur rimarcando il grande entusiasmo che c'è nella squadra per il buon momento che i rossoblu stanno attraversando, invita i suoi a rimanere concentrati per evitare quelle incertezze che sono costate diversi punti soprattutto con le formazioni di bassa classifica. Intanto per la sfida in programa al Morra non sono previste defezioni, anzi, potrebbe esserci anche il recupero di Pipolo, finora rimasto out per un infortunio, mentre lo schieramento iniziale non dovrebbe essere diverso da quello che ha dilagato a Cittanova. A dirigere è stato chiamato Totaro della sezione di Lecce. Fischio d'inizio alle ore 14.30

