Gelbison ancora un acquisto in chiave under: arriva Ferrara dal Troina

Dopo l'esordio vincente in campionato con il Castrovillari e alla vigilia del derby di Coppa Italia con i cugini del Santa Maria Cilento, la Gelbison resta attiva sul mercato e piazza un altro innesto da mettere a disposizione del tecnico Gianluca Esposito, si tratta del difensore Flavio Ferrara, 19 anni, arrivato dal Troina, ma cresciuto nel settore giovanile del Palermo. A parlare del nuovo arrivato il direttore sportivo Nicolò Pascuccio: " Siamo sempre attenti sul mercato e come in questo caso pronti a rinforzare l'organico". Il difensore è stato presentato nella sede del club dal team manager Gianluca Oricchio.