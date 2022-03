Gelbison: con il Città di Sant' Agata rientrano Uliano, Gonzales e La Gamba

Per la Gelbison archiviata la gara pareggiata sul campo del Real Aversa, è tempo di pensare subito al match infrasettimanale in programma domani pomeriggio al Morra di Vallo della Lucania, dove arriva il Città di Sant'Agata, compagine che è in serie utile da oltre tre mesi e l'ha portata a occupare la quinta posizione che vale i playoff. Per questa sfida il tecnico dei cilentani Gianluca Esposito, appare sereno e appare certo che i suoi ragazzi siano pronti a riprendere il passo che finora li ha visti protagonisti e respingere l'assalto al primo posto che resta nelle loro mani. Il vantaggio sulla Cavese si è ridotto a 2 punti, ma questo non sembra preoccupare i rossoblu cilentani. Contro i siciliani, tornano a disposizione il capitano Uliano e La Gamba, che hanno scontato il turno di squalifica, e il difensore Gonzales. La gara avrà inizio alle ore 15 e sarà diretta da Marchioni di Rieti.