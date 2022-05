Gelbison, Esposito: «La Poule Scudetto è un altro obiettivo a cui teniamo»

Terminati i festeggiamenti per la storica promozione in serie C che hanno coinvolto l'intera comunità di Vallo della Lucania e di molti centri del Cilento, per la Gelbison non è ancora tempo di andare in vacanza, ad attendere la formazione rossoblu c'è un altro importante appuntamento quello della Poule Scudetto riservata alle 9 squadre che hanno vinto i gironi di serie D. In palio c'è il tricolore da indossare per la prossima stagione nel mondo dei prof. E la Gelbison nel primo turno farà parte del triangolare che comprende Giugliano e Cerignola, vincitrici dei gironi G e H. Per giovedì è atteso il sorteggio nella sede del Dipartimento Interregionale per stabilire le gare. Si inizia domenica 29, per poi proseguire mercoledì 1 giugno e si chiude domenica 5 giugno. Accedono alle semifinali le prime dei tre gironi più la migliore seconda. La finale si gioca i campo neutro il 15 giugno. E il tecnico della Gelbison Gianluca Esposito, guarda con interesse a questa competizione: " Centrare lo scudetto sarebbe il coronamento di una stagione straordinaria e noi senza troppi assilli proveremo a dire la nostra". Intanto l'allenatore nolano, è stato premiato dall'emittente televisiva 105tv come allenatore dell'anno 2021/22