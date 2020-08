Se la squadre della Gelbison è impegnata in questi giorni nella fase di preparazione agli ordini del tecnico Ferazzoli, i dirigenti con i testa il presidente Maurizio Puglisi e il diesse Nicolò Pascuccio, continuano il loro lavoro di monitoraggio per definire in modo completo l'organico da mettere a disposizione dell'allenatore romano, e nelle ultime ore è stata trovata l'intesa con il difensore Raffaele De Gregorio, 21 anni. Per De Gregorio si tratta di una riconferma, avendo già vestito nella passata stagione la casacca rossoblu. Il difensore in quota under, dopo essersi sottoposto a tutte le visite mediche compresi test anti-covid, ha firmato il nuovo contratto ed ha posato con il patron Puglisi nella foto ufficiale pubblicata sul sito del club cilentano. © RIPRODUZIONE RISERVATA