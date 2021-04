Pari a reti bianche tra Giugliano e Afragolese

Un pareggio (0-0) senza particolari sussulti. VInce la noia al De Cristofaro di Giugliano, dove i padroni di casa affrontavano l'Afragolese. Gara giocata su ritmi blandi e segnata dall'eccessivo tatticismo. Meglio l'Afragolese nella prima frazione di gioco che in un paio di occasioni, con Energe, impensierisce la retroguardia gialloblu.

Il Giugliano, nel primo tempo, bada soprattutto a non prenderle. Nella ripresa, i padroni di casa, rinfrancati dall'ingresso in campo di Pepe, si mostrano, invece, più propositivi. É proprio Pepe a sfiorare il gol al 27' con un buono spunto sulla sinistra. Il forcing finale non sortisce gli effetti sperati. Il punto conquistato oggi serve a ben poco al Giugliano, relegato da settimane all'ultimo posto della classifica.