Il Giugliano e un girone complicato: «In due faranno campionato a sé»

Per il secondo anno di seguito il Giugliano è inserito in uno dei gironi più agguerriti. È il girone G, quello in cui figurano - oltre all'Afragolese e al Gladiator - anche le compagini sarde e laziali.

«Due squadre, sulla carta, faranno campionato a parte: Torres e Albalonga - spiega il ds gialloblu Emanuele Righi - Un girone complicatissimo, anche perché le trasferte in Sardegna, di per sé, rappresentano una difficoltà oggettiva. Siamo ambiziosi, certo, ma non siamo stati particolarmente fortunati. Oltre alla Torres e all'Albalonga - aggiunge il dirigente del Giugliano calcio 1928 - diverse formazioni possono vincere il campionato. Tra queste, Ostia, Afragolese, Arzachena, Vis Artena, tutte squadre con organici superiori alla media. Noi faremo la nostra parte».