Giugliano, il presidente Palma: «Non ci sono cordate interessate a rilevare il club»

Il presidente del Giugliano, Giovanni Palma, al termine dell'incontro con Nicola Pirozzi, primo cittadino di Giugliano, ha comunicato che "non ci sono cordate interessate a rilevare la società". Il massimo dirigente gialloblu, che nei giorni scorsi aveva denunciato minacce e atti di intimidazione da parte della tifoseria organizzata, aveva invitato il sindaco della terza città della Campania a prendere in mano la situazione al fine di individuare imprenditori in grado di subentrare alla sua gestione, oggetto di forti contestazioni e critiche da parte degli ultras. La squadra, cenerentola del girone G, domenica affronterà in trasferta l'Arzachena. Per Palma "l'obiettivo salvezza è ancora alla portata della squadra".