Sconfitta di misura per il Giugliano, battuto (1-0) in amichevole dall'Afragolese. Un derby andato in scena oggi a Rivisondoli, in Abruzzo, dove le due squadre stanno ultimando la preparazione in vista dell'avvio ufficiale della stagione. La rete che ha deciso la partita è stata siglata da Esposito. Un buon test per entrambe le squadre, che chiaramente risentivano dei pesanti carichi di lavoro imposti dai rispettivi allenatori. La truppa gialloblu, che nell'ultima settimana ha alloggiato ad Alfadena, domani farà rientro a Giugliano. Nei prossimi giorni i tigrotti, guidati da Guglielmo Tudisco, affronteranno in amichevole compagini regionali che militano nel campionato di Eccellenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA