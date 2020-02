Il Liverpool a Torre del Greco? Un sogno destinato chiaramente a rimanere tale. Una suggestione dettata - dal dato statistico del record di imbattibilità, ma soprattutto - dal desiderio sincero del patron della Turris Antonio Colantonio di regalare un’esperienza storica alla sua città.



I Reds di Klopp – (quasi) certamente – non calcheranno il nuovo manto in sintetico del Liguori, ma l’invito della Turris non è caduto nel vuoto. È stato anzi prontamente riscontrato dallo storico club inglese. Che ha anzitutto ringraziato «Antonio» (Colantonio) per il gentile invito. Poi i complimenti per le vittorie che la Turris sta inanellando in campionato, «con l’auspicio che possano continuare ancora a lungo».

Quindi il cortese congedo. «Se sarà possibile riprendere il discorso, qualcuno provvederà a mettersi in contatto con te».

Insomma, l’amichevole che – stuzzicando un’intera città – Colantonio sognava tra i pluridecorati Reds ed i corallini, razionalmente non ci sarà. Ma la risposta del Liverpool, quei complimenti e l’incoraggiamento per il futuro, rappresentano in fondo un riscontro affatto scontato.



Nel frattempo, però, non c’è sogno che tenga. L’imperativo è anzi tenere gli occhi bene aperti per affrontare al meglio un avversario ostico come il Latte Dolce. Contro i sardi resterà ai box il solo Di Nunzio, squalificato: per il resto, tutti regolarmente a disposizione di mister Fabiano.

La gara, come da accordi con la LND, sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). Nella giornata di lunedì, il direttore generale Rosario Primicile ed il capitano corallino Fabio Longo saranno inoltre ospiti della stessa emittente in occasione del consueto appuntamento settimanale con la trasmissione “Tutto Serie D”. Entrambi interverranno in collegamento dagli studi di Roma. © RIPRODUZIONE RISERVATA