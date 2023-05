Il Nardò batte a domicilio la Cavese: finale playoff decisa all'overtime

Termina come peggio non avrebbe potuto la stagione della Cavese. Nel deserto del Simonetta Lamberti, gli aquilotti cedono di misura al Nardò nella finale playoff di Serie D girone H. I neretini prevalgono ai supplementari, dopo esser passati in vantaggio a metà ripresa e raggiunti da un gol del solito Foggia agli sgoccioli del tempo regolamentare.

Così come sul gol del parziale 0-1, realizzato da D'Ambros su rigore per un ingenuo fallo di Puglisi su Ferreira, anche la rete decisiva dei salentini è frutto di una leggerezza dei biancoblu.

Prima Munoz regala un corner con un incomprensibile retropassaggio a Colombo; poi, sul tiro dalla bandierina, il difensore ospite Russo riesce a saltare di testa tra almeno tre calciatori di casa, beffando il portiere incolpevole anche in questa circostanza.

La finale è filata via sul filo dell'equilibrio, con importanti occasioni da una parte e dall'altra. Con il Nardò a recriminare in particolare per un legno colpito da Ferreira nel primo tempo e la Cavese per due ghiottissime chance sprecate da Foggia.

Epilogo disastroso dunque per i biancoblu, passati nel giro di poche settimane dal sogno promozione diretta all'incubo di dover di nuovo affrontare nella prossima stagione un campionato difficilissimo come la Serie D. Con i tifosi a chiedere a gran voce alla società un totale repulisti per poter programmare un torneo di vertice, evitando l'autolesionismo emerso negli ultimi due campionati, in particolare in quello appena concluso.