Giovani D valore sul podio tre squadre campane: Cavese, Paganese e Santa Maria

Come ogni anno il Dipartimento Interregionale a fine stagione stila le classifiche per conferire premi in denaro alle squadre di serie D che hanno inserito nelle proprie squadre giovani under oltre al numero minimo stabilito dal regolamento che impone l'utilizzo di 4 calciatori in quota.

E in questa stagione appena terminata tre formazioni campane hanno fatto la parte del leone: in particolare la Cavese che con 1085 punti è risultata prima nel girone H assicurandosi il premio di 25mila euro, piazza d'onore nel giorne I per i cilentani del Santa Maria che per la terza volta consecutiva entrano in classifica con 15mila euro che saranno assicurati ai giallorossi di Castellabate, ultimo gradino del podio per la Paganese che nel girone G si aggiudica 10mila euro.

Per Cavese e Paganese un contentino dopo aver visto sfumare la promozione in serie C proprio all'ultima giornata. Gli importi assegnati alle tre squadre potranno essere utilizzati al momento dell'iscrizione alla prossima stagione 202324.