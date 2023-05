Cavese-Casarano 3-0: finale playoff con il Nardò

Tris nel silenzio del Lamberti. La Cavese batte 3-0 il Casarano nel primo turno playoff del girone H di Serie D, conquistando l'accesso alla finale della post-season. Si è giocato a porte chiuse per effetto della squalifica subita dopo le intemperanze dei tifosi nello spareggio di Vibo Valentia col Brindisi e così sarà anche per la finale in programma nel prossimo weekend con il Nardò.

Puglisi poco prima dell'intervallo ha sbloccato il risultato, arrotondato nel finale di partita da Bubas e Tumminelli.

Un successo meritato ma maturato in un clima irreale e non solo per le porte chiuse. Tra i tifosi biancoblu è ancora aperta la profonda ferita per la sconfitta nello spareggio contro il Brindisi.

Un ko che aveva dato adito ad aspre critiche sia per mister Troise, sia per alcuni dei senatori in campo, accusati di non aver profuso il massimo impegno per poter riconquistare la Serie C. Intanto però, vincendo la finale contro il Nardò, la Cavese potrebbe occupare le primissime posizioni - se non essere addirittura in vetta - nella graduatoria per un possibile ripescaggio in terza serie.