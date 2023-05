«Domani sarà fondamentale approcciarsi nel migliore dei modi alla partita». Emanuele Troise non ha dubbi su come la sua Cavese ha preparato lo spareggio in programma contro il Brindisi. Gara secca che vale il ritorno in Serie C. Ci arriva una squadra reduce dalla straripante vittoria nel derby con la Nocerina.

«Un derby che ci ha lasciato sensazioni di energia, convinzione, determinazione e di certezze che abbiamo ritrovato soprattutto per come abbiamo disputato la partita.

Sappiamo però che domani avremo di fronte un avversario nettamente differente rispetto alla Nocerina».

Si gioca al Razza di Vibo Valentia, «uno stadio non molto diverso dal nostro come terreno di gioco. Sembra in buone condizioni - ha aggiunto Troise - e sicuramente il manto in erba naturale permetterà alle due squadre di esprimersi al meglio. Forse sarebbe stato ancora più bello giocare con un maggior numero di tifosi, visto il seguito delle due squadre».

Preparazione nei minimi dettagli in settimana, anche nell'ottica di possibili tempi supplementari e calci di rigore. Troise ha tutto l'organico a disposizione e può dunque gestire un ampio ventaglio di scelte in termini di uomini e sistema di gioco. A supporto degli aquilotti ci saranno 1600 tifosi.