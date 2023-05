Nocerina, clima caldo per i playout: col Francavilla ci si gioca la Serie D

L'umiliazione subita a Cava de' Tirreni non è andata giù all'intera tifoseria. Che ora chiede ai calciatori della Nocerina di giocarsi la partita della vita per salvare la categoria, sperando in una massiccia rifondazione tecnica nella prossima stagione.

Domani pomeriggio ci sarà un'atmosfera rovente allo stadio San Francesco. La scelta della società di concedere ingresso gratuito porterà sugli spalti una considerevole cornice di pubblico. Sperando che le tante presenze non possano condizionare in negativo la squadra, facendo tremare le gambe proprio ai calciatori di casa.

Gara da dentro o fuori, che non può e non deve tenere conto dei numeri in campionato.

Al termine della regular season Nocerina e Francavilla non si sono piazzate a lunga distanza l'una dall'altra. Con numeri nettamente negativi in termini di risultati e di reti fatte o subite.

Partita secca da non steccare, perché sarebbe un vero e proprio disastro. Soprattutto per la nuova dirigenza rossonera, che s'era presentata come una grande svolta in positivo dopo la gestione a stelle e strisce. E invece il campo non ha assolutamente premiato le scelte, condannando la squadra a giocarsi in post-season la permanenza in categoria.

Scelte tecniche? Con Giacomarro e Mansi in dubbio, per Erra c'è la possibilità di impiegare dal primo minuto Basanisi e Ziello, tra i pochi a dimostrarsi maggiormente continui in campo.