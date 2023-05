Cavese, due turni a porte chiuse. E il presidente: «Risultati scadenti»

Un'ammenda di 5mila euro e soprattutto la squalifica per due giornate del campo di gioco. Sanzione pesante per la Cavese a causa delle intemperanze dei tifosi durante lo spareggio promozione con il Brindisi, perso domenica scorsa dagli aquilotti col punteggio di 3-1.

Nel dispositivo del Giudice Sportivo ci sono elencati tutti gli episodi che hanno portato alla grave sanzione disciplinare. Si parla di lancio in campo di due bicchieri di plastica semipieni di birra che cadevano nelle vicinanze della panchina avversaria; due bottigliette d'acqua semipiene e tre vuote che cadevano sul terreno di gioco; alcuni pezzi di buste di plastica che cadevano sul tetto della panchina della propria squadra; un bicchiere di plastica semipieno di birra che cadeva nelle vicinanze della panchina avversaria; una bottiglia di plastica da 2 litri semipiena di vino, un fumogeno, quattro accendini e una bandiera che cadevano nelle vicinanze di un assistente; tre pezzi di asta di bandiera; ben quarantacinque fumogeni, di cui quindici nel settore loro riservato e trenta sul terreno di gioco; quattro petardi nel settore loro riservato, razzi, altre bottiglie di vino semipiene, bicchieri pieni di birra, carta e plastica che cadevano sul terreno di gioco.

Un fitto lancio di oggetti di ogni sorta che aveva provocato la sospensione del match per circa 12 minuti a partire dal 33' della ripresa. La sanzione è stata determinata anche dalla recidività dei sostenitori metelliani in altre circostanze della stagione.

Clima di forte delusione a Cava de' Tirreni, con i sostenitori biancoblu che chiedono a gran voce una rifondazione tecnica dopo il secondo assalto consecutivo alla Serie C fallito nelle ultime battute della stagione.

Delusione espressa in egual misura dal presidente Alessandro Lamberti, intervenuto ieri sera telefonicamente in un programma dell'emittente Rtc Quarta Rete.

«Mi aspetto che la squadra vinca questi playoff per mettere in condizioni la società di considerare l'ipotesi ripescaggio. Sebbene sia un'ipotesi che sinceramente non ho mai preso in considerazione, perché sono abituato a vincere sul campo. Giocheremo due partite in casa, purtroppo senza i tifosi e mi aspetto una risposta da parte di squadra, staff e di ogni componente della Cavese Calcio».

Forte il rammarico di Lamberti, perché «perdere tre delle ultime quattro partite è stato un risultato scadente che non rispecchia tutti gli sforzi profusi. Ci sarà ovviamente un confronto con squadra e staff tecnico. Dobbiamo completare questa appendice di campionato, poi ci sarà un momento di grande riflessione. Le valutazioni saranno profonde, a partire dall'operato della società e su tutte le componenti. A detta di tutti avevamo una squadra molto competitiva; è vero che abbiamo perso allo spareggio ma allo spareggio non avremmo proprio dovuto arrivaci».