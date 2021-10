Il San Giorgio cade ancora: non basta Varela, Francavilla corsaro

Resta ancora a secco il San Giorgio, che allo stadio Borsellino di Volla perde anche contro il Francavilla in Sinni. Ai granata di Squillante, sotto di due reti dopo mezz’ora di gioco, non basta un secondo tempo tutto cuore: Varela dimezza lo svantaggio, ma l’iniezione di fiducia non produce l’auspicata scossa.

L’approccio alla gara del San Giorgio è aggressivo: passano appena venti secondi e Raiola rimedia un’interessante punizione dal limite che frutta – però – solo un calcio d’angolo. Al 12’ Langone fa quaranta metri palla al piede e tenta la soluzione dal limite, trovando un attento Barbato a chiudere in corner. Ci riprova Langone sul susseguente calcio dalla bandierina, trovando stavolta l’inzuccata che vale il vantaggio sinnico. Il San Giorgio sbanda e al 29’ Melillo trova il raddoppio con una conclusione dal limite. Squillante passa alla difesa a tre, ma nel primo tempo non succede più nulla.

Nella ripresa, subito dentro Navas e Mercorella. Il San Giorgio ha un altro piglio e comincia a pressare gli avversari con maggiore insistenza. Così, al 12’ Varela, lanciato in verticale, incrocia un gran sinistro che fulmina Prisco per l’1-2 granata. Il San Giorgio si riversa con insistenza nella metà campo ospite, ma il Francavilla si mantiene compatto e blinda il successo che lo proietta in vetta alla classifica.

La sconfitta complica la classifica del San Giorgio, con soli due punti all’attivo dopo quattro gare. Domenica l’impegno esterno di Bitonto.