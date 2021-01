Il Santa Maria Cilento domani con tre giorni di ritardo sulla tabella di marcia causa neve affronta la trasferta sul campo del fanalino Rende, nel recupero della 12^ giornata. Un testa coda che l'allenatore in seconda dei giallorossi cilentani Cosimo Baldassare, nel presentare la gara ritiene che Campanella e company, non sottovaluteranno contro un avvversario che finora non ha mai vinto: «Sono certo che i ragazzi approcceranno il match come hanno fatto con la corazzata Messina. Sono tuttii motivati e pronti a portare a casa i tre punti».

Per questa sfida il timoniere Gianluca Esposito, deve fare a meno degli infortunati Mansi e Capozzoli e dello squalificato Pastore, per il resto non dovrebbe modificare il 4-3-3 con il tridente avanzato affidato a Ragosta, Tandara e al bomber Maggio. Si gioca al Lorenzon di Rende dove arbitra Cerbasi di Arezzo.

