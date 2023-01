La Cavese ospita la Puteolana: flegrei “gasati” dalla prima vittoria

Fuori per infortunio Bubas e Puglisi, la Cavese ha rifinito oggi la preparazione in vista della partita interna con la Puteolana. I flegrei hanno ottenuto nello scorso turno la prima vittoria in un campionato di grande sofferenza. Un aspetto che mister Troise non vuole assolutamente sottovalutare, parlando di avversari «con ancor più motivazioni, a cui va aggiunta la loro voglia di fare una grande partita contro di noi e di metterci in difficoltà, come capita a tutte le squadre che affrontano la Cavese».

Gli aquilotti non sanno più vincere. Dopo la sconfitta di fine 2022 contro la Nocerina, gli aquilotti hanno collezionato tre pareggi nelle gare del nuovo anno solare. Match in cui hanno trovato la via della rete solo tre volte. Un po' poco per una capolista che non ha mai nascosto le velleità di riprendersi il professionismo.

«Siamo consapevoli - aggiunge l'allenatore dei metelliani - che in questa fase della stagione dobbiamo accelerare. E una partita come quella di domani andrà affrontata con la giusta cattiveria e con la giusta continuità. Ma soprattutto di far meglio in fase realizzativa».