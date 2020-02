Nessun cenno a possibili infortuni e assenze per la gara esterna con la Gelbison. La Nocerina fa pretattica in vista del delicato scontro diretto in chiave salvezza. I dubbi dei giorni scorsi sulle condizioni di Campanella e Carrotta restano al momento ancora in piedi. I tecnici Cavallaro ed Esposito provano anche a nascondere i problemi per poter ricavare il massimo dalla trasferta del Morra.



Dubbi anche per l'esperto difensore Russo, bloccato dalla febbre per gran parte della settimana. In caso di ko contemporaneo a quello di Russo, Calvanese tornerebbe al centro della retroguardia. La sicura novità in formazione riguarda l'esordio dal 1' di Massa sulla corsia sinistra difensiva. In caso di ko di Carrotta, in mediana ballottaggio Corcione-Mincione.



Intanto, brutte notizie dal fronte Juniores, con le dimissioni dell'intero staff tecnico per insanabili divergenze con la proprietà. La decisione è arrivata al termine della gara contro i pari età della Gelbison, nel campionato di categoria. © RIPRODUZIONE RISERVATA