Latina-Savoia si gioca alle 17: cento biglietti per i tifosi oplontini

Nemmeno il tempo di godersi il 2-0 rifilato alla Vis Artena in semifinale playoff, che per il Savoia è già tempo di pensare alla finale contro il Latina. Si giocherà sabato – fischio d’inizio alle ore 17 – al Francioni (foto Latina Calcio 1932). Ovviamente in presenza di pubblico. Mille gli spettatori che potranno avere accesso all’impianto pontino. Ed a proposito di tifosi, il club biancoscudato ha intanto fatto sapere che i cento biglietti a disposizione dei propri sostenitori saranno disponibili al prezzo di 10 euro (oltre un euro per diritti di prevendita).

I tagliandi potranno essere acquistati online sul circuito Ciaotickets, presso tutti i punti vendita Ciaotickets, oltre che direttamente presso i botteghini del Francioni (venerdì dalle ore 17 alle ore 20; sabato dalle ore 13 e fino all’inizio della partita).

Anche per la finale, fa sapere il Savoia, «sarà possibile acquistare la diretta streaming», trasmessa sulla pagina social di riferimento.