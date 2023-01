Mariglianese-San Luca 0-4: la salvezza resta un miraggio

Crolla di nuovo la Mariglianese, dopo due vittorie consecutive che avevano – seppur timidamente – riacceso le speranze salvezza.

I biancazzurri franano allo stadio Santa Maria delle Grazie sotto i colpi del San Luca. Ai calabresi basta un tempo per mettere in ghiaccio la gara: all’intervallo è già 0-3. Il vantaggio ospite arriva nel segno di Ale Agustin, che realizza di testa l’1-0; poi la doppietta di Reinero che – di fatto – mette un macigno sul match. Schena accorcia le distanze nella ripresa ma non basta.

Leveque chiude la contesa siglando il poker calabrese. La vittoria consente al San Luca di muovere un importante e netto passo in avanti in ottica salvezza, lasciandosi il sestultimo posto dietro di una lunghezza.

Resta invece disperata la posizione della Mariglianese, sempre desolatamente ultima in classifica con appena undici punti, a -5 dal Paternò, penultimo e reduce dal pari a reti bianche contro il Trapani. Distanze inalterate – invece dal Castrovillari, terzultimo, sconfitto tra le mura amiche dalla Vibonese e sempre a +9.