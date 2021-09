Debutto vincente del Sorrento (2-0) nel derby esterno con la matricola Mariglianese, giocato sul campo di Pomigliano. Il risultato deciso già nella prima frazione di gioco. La squadra rossonera, guidata quest'anno da Renato Cioffi, è passata in vantaggio alla mezz’ora con un colpo di testa di Cacace (nella foto), puntuale nella deviazione di una punizione calciata da Cassata. Nei minuti di recupero del primo tempo (47’) il raddoppio del capitano Gargiulo. Particolare curioso, le due reti segnate da Cacace e Gargiulo, una lunga militanza in maglia rossonera, entrambi di Sant'Agata sui due Golfi.

Mercoledì prossimo, intanto, da un derby all’altro, in programma il debutto in Coppa Italia, in casa con la Nocerina, valevole per il primo turno del torneo tricolore. Casalinga anche la gara del scondo turno di campionato, ospite la Virtus Matino.