Sarà una Nocerina al gran completo quella che domenica renderà visita al Foggia. Mister Cavallaro ha recuperato tutti gli effettivi, potendo pure disporre di Campanella che rientrerà dalla squalifica scontata domenica scorsa contro il Brindisi. Allo Zaccheria, dopo la revoca del provvedimento di porte chiuse al club dauno, è stato disposto divieto di trasferta per i tifosi della Nocerina.



Nel frattempo la società continua a inserire nuovi atleti in organico, in particolare giovani in età di Lega. Per la difesa il nome circolato nelle ultime ore è quello di Francesco Massa, classe 2001, rientrato al Napoli dal prestito alla Fidelis Andria. Su di lui però ci sarebbe anche il Taranto.



In porta arriva invece Antonio Pizzella, anch'egli classe 2001, proveniente dall'Avellino. Il nuovo estremo rossonero non ha collezionato presenze nell'attuale campionato di Serie C; nella scorsa stagione in Serie D ha invece disputato 3 gare da titolare. © RIPRODUZIONE RISERVATA