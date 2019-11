Un occhio all'ordine pubblico per l'organizzazione della gara tra Nocerina e Fidelis Andria, in programma domenica prossima allo stadio San Francesco. Non è stato infatti concesso via libera alla prevendita dei biglietti per il settore Ospiti.



Al momento, l'Osservatorio del Ministero dell'Interno non ha ancora dettato linee guida ed eventuali prescrizioni da applicare in occasione del match. Dunque, si attenderanno le nuove determinazioni e, di rimando, le decisioni della Questura di Salerno per eventuali restrizioni.



Intanto, la Nocerina riprenderà domani gli allenamenti, con l'obiettivo di analizzare a fondo l'incredibile sconfitta in rimonta patita ieri per mano dell'Agropoli. I molossi sono stati capaci di subire, nel giro di 40 minuti, ben 4 reti da una squadra che ne aveva segnate 5 in totale nelle precedenti 11 gare di campionato.



Un dato che deve far riflettere sul livello di concentrazione, evidentemente precipitato nel corso della sfida coi cilentani. Di buono c'è che contro la Fidelis Andria il duo tecnico Esposito-Cavallaro potrà contare sul rientro da squalifica di Carrotta e Iannini, due titolari nella linea mediana rossonera. © RIPRODUZIONE RISERVATA