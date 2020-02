Torna in campo al Felice Squitieri la Nocerina. Sul sintetico di Sarno è finalmente una ripresa degli allenamenti serena per la formazione del duo tecnico Cavallaro-Esposito. Serena, ma con la consapevolezza di aver piazzato una sola tessera in quel complicato mosaico che è la salvezza.



Al primo allenamento settimanale sono risultati assenti Liurni e Mosca, che hanno usufruito di un permesso. Hanno invece marcato visita i portieri Leone e Scolavino, bloccati a letto dall'influenza. Out ovviamente anche il centrale difensivo Campanella, per il quale la stagione è ormai finita visto il grave infortunio muscolare subito.



Proprio la retroguardia è il reparto su cui si concentrerà l'attenzione dei mister in settimana. Con l'Altamura il ritorno alla difesa a tre ha dato buoni frutti, ma contro il Francavilla la squadra dovrà fare a meno di D'Anna, espulso per doppia ammonizione domenica. Possibile dunque il ritorno tra i titolari di Granata, rimasto a mordere il freno in panca nell'ultimo turno di campionato. Il suo impiego non modificherebbe l'assetto arretrato, con Russo a guidare il trittico di centrali, affiancato appunto da Granata e Calvanese. © RIPRODUZIONE RISERVATA