Il terzo difensore centrale per mister Giovanni Cavallaro è un volto già noto. La Nocerina ha ufficializzato il rinnovo dell'accordo con Antonio Calvanese, classe 1997, approdato in rossonero a ottobre dello scorso anno.



L'atleta ha indossato le casacche di Frattese e Aversa Normanna in Serie D, prima di un'esperienza tra i professionisti tra le fila del Rende, condita tuttavia da sole 11 presenze complessive. Nella scorsa stagione alla Nocerina, Calvanese ha collezionato 12 presenze in campionato.



La società è ancora a caccia di un paio di centrocampisti over e di un altro attaccante esperto per completare l'ossatura della squadra per la nuova stagione. © RIPRODUZIONE RISERVATA