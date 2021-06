Nocerina eliminata ai supplementari: a Latina non basta un gol di Rizzo

Si conclude dopo 120 minuti l'avventura della Nocerina ai playoff del girone G di Serie D. Al Francioni di Latina, i molossi trascinano ai supplementari la sfida coi nerazzurri pontini, ma chiudono sul risultato di 1-1 che qualifica i padroni di casa, meglio piazzata in classifica nella regular season.

Gli uomini di Scudieri creano un maggior numero di palle-gol nitide, trovando spesso il portiere Volzone sulla loro strada. All'8' Pompei colpisce la traversa poco prima del salvataggio sulla linea di Dammacco su Corsetti. Lo stesso capitano impegna ancora il portiere della Nocerina poco dopo il quarto d'ora, poi fallisce alla mezz'ora un rigore concesso per evidente fallo di Katseris su Pompei.

Nella ripresa meno emozioni, ma c'è comunque da prender nota sui taccuini. L'ennesimo intervento di Volzone in apertura anticipa una lunga fase senza sussulti. Poi la Nocerina pareggia il conto dei legni con la conclusione di El Bakhtaoui deviata sul palo da un difensore.

Al triplice fischio si va sullo 0-0 e in apertura di primo tempo supplementare il Latina passa col secondo rigore di giornata. Stavolta c'è fallo di mano di Donida su un traversone e dal dischetto Di Renzo non emula il suo capitano, battendo l'estremo della Nocerina. I molossi tentano il tutto per tutto, sprecando una buona chance con El Bakhtaoui ma rischiando pure il raddoppio, quando Di Renzo sfrutta un tocco errato di Donnarumma ma non è abbastanza freddo per il tocco vicente.

Nel finale la Nocerina pareggia col difensore Rizzo, su intervento difettoso di Alonzi. Ma al termine dei tempi supplementari è il Latina a festeggiare, conquistando il pass per la fine: al Francioni sarà di scena il Savoia.